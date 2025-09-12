Практика судов
  1. В Украине

В Минобразования рассказали, сколько мужчин в возрасте 25+ зачислили на обучение в вузы в 2025 году

10:31, 12 сентября 2025
В Министерстве образования отметили, что в 2025 году студентами высших учебных заведений стали более 15 тысяч мужчин в возрасте от 25 лет, что почти на 10 тысяч меньше, чем в прошлом.
В этом году в высшие учебные заведения поступили более 15 тысяч мужчин старше 25 лет, однако это почти на 10 тысяч меньше, чем в прошлом. Об этом рассказал генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования науки Олег Шаров на пресс-конференции.

Шаров считает, что сокращение количества поступающих в 2025 году примерно на 10 тысяч может быть связано с ужесточением условий для потенциальных уклонистов.

Также он подчеркнул, что мужчины от 25 лет учились и будут учиться в вузах, и это нормально. Он привел статистику последних лет: в 2021 году таких студентов было 7 631, в 2022-м – 24 726, в 2023-м – 53 513, в 2024-м – 24 375, а в 2025-м – 15 156.

Олег Шаров объяснил, что резкий скачок количества поступающих в 2023 году, вероятно, был следствием полномасштабной войны, ведь тогда обучение в вузе многие воспринимали как возможность получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, что ученики колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку. Комитет по вопросам нацбезопасности принял решение рекомендовать к принятию за основу законопроект Кабмина 13634. Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали.

МОН Украины мобилизация обучение студенты

