У МОН розповіли, скільки чоловіків віком 25+ зарахували на навчання до вишів у 2025 році

У Міністерстві освіти зазначили, що у 2025 році студентами вищих навчальних закладів стали понад 15 тисяч чоловіків віком від 25 років, що майже на 10 тисяч менше, ніж минулого року.

Цього року до виших навчальних закладів вступили більше 15 тисяч чоловіків старших за 25 років, однак це майже на 10 тисяч менше, ніж торік. Про це розповів генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров на пресконференції.

Шаров вважає, що скорочення кількості вступників у 2025 році приблизно на 10 тисяч може бути пов’язане з посиленням умов для потенційних ухилянтів.

Також він наголосив, що чоловіки віком від 25 років навчалися й навчатимуться у вишах, і це нормально. Він навів статистику останніх років: у 2021 році таких студентів було 7 631, у 2022-му – 24 726, у 2023-му – 53 513, у 2024-му – 24 375, а у 2025-му – 15 156.

Олег Шаров пояснив, що різкий стрибок кількості вступників у 2023 році, ймовірно, був наслідком повномасштабної війни, адже тоді навчання у виші багато хто сприймав як можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, що учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку. Комітет з питань нацбезпеки прийняв рішення рекомендувати до прийняття за основу законопроект Кабміну 13634. Зазначається, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

