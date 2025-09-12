В Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием детектива НАБУ

В Ивано-Франковской области детектив НАБУ попал в ДТП во время командировки, оба водителя госпитализированы.

Вечером 11 сентября в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием детектива Национального антикоррупционного бюро, который находился в командировке.

По информации НАБУ, оба водителя транспортных средств, которые столкнулись, госпитализированы. В Бюро подчеркнули, что их сотрудник находился за рулем в трезвом состоянии.

К расследованию обстоятельств ДТП привлечены Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора. В Бюро отметили, что будут способствовать установлению истины и, при необходимости, окажут необходимую юридическую поддержку своему детективу.

