В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ

Увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива Національного антикорупційного бюро, який перебував у відрядженні.
За інформацією НАБУ, обидва водії транспортних засобів, що зіткнулися, госпіталізовані. У Бюро наголосили, що їхній співробітник перебував за кермом у тверезому стані.
До розслідування обставин ДТП залучені Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора. У Бюро зазначили, що сприятимуть встановленню істини та, а за потреби, нададуть необхідну юридичну підтримку своєму детективу.
