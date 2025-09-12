В Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ

В Івано-Франківській області детектив НАБУ потрапив у ДТП під час відрядження, обидва водії госпіталізовані.

Увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі детектива Національного антикорупційного бюро, який перебував у відрядженні.

За інформацією НАБУ, обидва водії транспортних засобів, що зіткнулися, госпіталізовані. У Бюро наголосили, що їхній співробітник перебував за кермом у тверезому стані.

До розслідування обставин ДТП залучені Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора. У Бюро зазначили, що сприятимуть встановленню істини та, а за потреби, нададуть необхідну юридичну підтримку своєму детективу.

