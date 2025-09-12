Это никак не случайность, — Сикорский отреагировал на заявление Трампа о дронах в Польше

Дональд Трамп назвал атаку российских дронов на Польшу возможной ошибкой, но Радослав Сикорский заверил, что случайности здесь нет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп предположил, что залет двух десятков российских шахедов на территорию Польши мог произойти ошибочно. В то же время, глава МИД Польши Радослав Сикорский опроверг это предположение и подчеркнул, что инцидент не был случайностью.

"Нет, это не была ошибка", – ответил Сикорский в соцсети.

Сикорский 12 сентября приехал в Киев и в разговоре с журналистами подчеркнул, что появление дронов в Польше не было случайностью.

"В ту ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских беспилотников, над Украиной пролетело 400 плюс 40 ракет. Это не были ошибки", - заявил глава МИД Польши.

Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.