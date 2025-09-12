Це аж ніяк не випадковість, — Сікорський відреагував на заяву Трампа про дрони в Польщі

Дональд Трамп назвав атаку російських дронів на Польщу можливою помилкою, але Радослав Сікорський запевнив, що випадковості тут немає.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп припустив, що заліт двох десятків російських шахедів на територію Польщі міг статися помилково. Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський спростував це припущення й наголосив, що інцидент не був випадковістю.

"Ні, це не була помилка", - відповів Сікорський у соцмережі.

Сікорський 12 вересня приїхав до Києва і в розмові з журналістами підкреслив, що поява дронів у Польщі не була випадковістю.

"Тієї ночі, коли над Польщею пролетіло 19 російських безпілотників, над Україною пролетіло 400 плюс 40 ракет. Це не були помилки", - заявив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.