Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

08:05, 12 сентября 2025
Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.
Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд направил в Высший совет правосудия свои предложения к бюджету судебной власти на 2026 год.

Как отмечено в предложениях, Высший антикоррупционный суд выступает против продолжения практики использования так называемого «замороженного» с 2021 года размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи.

«Продолжение ограничения объема начисления судейского вознаграждения на уровне предыдущих пяти лет (2102 грн – прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи) недопустимо и представляет угрозу эффективному функционированию судов в Украине, в частности Высшего антикоррупционного суда», – отметили в ВАКС.

Также в суде отметили, что реалии сегодняшнего дня заставляют уделить серьезное внимание надлежащему финансовому обеспечению судей в целом и судей Высшего антикоррупционного суда, в частности.

«Высший антикоррупционный суд также отмечает, что в 2026 году прогнозируемый размер прожиточного минимума рассчитан с учетом повышения темпа индекса потребительских цен и составит для трудоспособных лиц 3328 гривен. В то же время в предельных объемах расходов не учтено увеличение расходов на судейское вознаграждение в соответствии с указанным размером прожиточного минимума» – добавили в ВАКС.

Таким образом, согласно расчетам ВАКС, дополнительная потребность в судейском вознаграждении по бюджетным программам Высшего антикоррупционного суда на 2026 год составит 90 млн. 419,2 тыс. грн.

Отметим, что в настоящее время, учитывая расчет из прожиточного минимума в 2 102 грн., должностной оклад судьи ВАКС составляет 131 375 грн. При расчете должностного оклада с прожиточного минимума в 3 328 гривен, должностной оклад судьи ВАКС будет составлять 208 тыс. гривен.

Напомним, что о необходимости пересмотра размера судейского вознаграждения ранее сообщили в Верховном Суде, а также в Совете судей Украины.

12 сентября вопрос размера судейского вознаграждения планирует рассмотреть Пленум Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

ВАКС Высший антикоррупционный суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

На создание двух новых спецсудов СОАС и СААС выделят 1,7 млн грн — Президент подписал изменения в бюджет

Основная задача СОАС и СААС будет заключаться в том, чтобы рассматривать жалобы на различные конкурсные отборы глав государственных органов, которые проводятся при решающей роли международных экспертов – в частности, конкурсов на директоров НАБУ и БЭБ, глав САП, НАПК, АРМА.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду