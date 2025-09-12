Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Высший антикоррупционный суд направил в Высший совет правосудия свои предложения к бюджету судебной власти на 2026 год.

Как отмечено в предложениях, Высший антикоррупционный суд выступает против продолжения практики использования так называемого «замороженного» с 2021 года размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи.

«Продолжение ограничения объема начисления судейского вознаграждения на уровне предыдущих пяти лет (2102 грн – прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи) недопустимо и представляет угрозу эффективному функционированию судов в Украине, в частности Высшего антикоррупционного суда», – отметили в ВАКС.

Также в суде отметили, что реалии сегодняшнего дня заставляют уделить серьезное внимание надлежащему финансовому обеспечению судей в целом и судей Высшего антикоррупционного суда, в частности.

«Высший антикоррупционный суд также отмечает, что в 2026 году прогнозируемый размер прожиточного минимума рассчитан с учетом повышения темпа индекса потребительских цен и составит для трудоспособных лиц 3328 гривен. В то же время в предельных объемах расходов не учтено увеличение расходов на судейское вознаграждение в соответствии с указанным размером прожиточного минимума» – добавили в ВАКС.

Таким образом, согласно расчетам ВАКС, дополнительная потребность в судейском вознаграждении по бюджетным программам Высшего антикоррупционного суда на 2026 год составит 90 млн. 419,2 тыс. грн.

Отметим, что в настоящее время, учитывая расчет из прожиточного минимума в 2 102 грн., должностной оклад судьи ВАКС составляет 131 375 грн. При расчете должностного оклада с прожиточного минимума в 3 328 гривен, должностной оклад судьи ВАКС будет составлять 208 тыс. гривен.

Напомним, что о необходимости пересмотра размера судейского вознаграждения ранее сообщили в Верховном Суде, а также в Совете судей Украины.

12 сентября вопрос размера судейского вознаграждения планирует рассмотреть Пленум Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

