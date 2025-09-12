Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

08:05, 12 вересня 2025
Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.
Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд надіслав до Вищої ради правосуддя свої пропозиції до бюджету судової влади на 2026 рік.

Як зазначено у пропозиціях, Вищий антикорупційний суд виступає проти продовження практики використання так званого «замороженого» з 2021 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

«Продовження обмеження обсягу нарахування суддівської винагороди на рівні попередніх п’яти років (2102 грн – прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді) є неприпустимим та становить загрозу для ефективного функціонування судів в Україні, зокрема Вищого антикорупційного суду», зазначили у ВАКС.

Також в суді зазначили, що реалії сьогодення змушують приділити серйозну увагу належному фінансовому забезпеченню суддів в цілому та суддів ВАКС, зокрема.

«Вищий антикорупційний суд також зауважує, що в 2026 році прогнозний розмір прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпу індексу споживчих цін та становитиме для працездатних осіб 3328 гривень. Водночас у граничних обсягах видатків не враховано збільшення видатків на суддівську винагороду відповідно до зазначеного розміру прожиткового мінімуму» додали у ВАКС.

Відтак, за розрахунками ВАКС, додаткова потреба на суддівську винагороду за бюджетними програмами Вищого антикорупційного суду на 2026 рік становитиме 90 млн. 419,2 тис. грн.

Зазначимо, що наразі, враховуючи розрахунок з прожиткового мінімуму у 2 102 грн., посадовий оклад судді ВАКС складає 131 375 грн. У разі розрахунку посадового окладу з прожиткового мінімуму у 3 328 гривень, посадовий оклад судді ВАКС складатиме 208 тис. гривень.

Нагадаємо, що про необхідність переглянути розмір суддівської нагороди раніше повідомили у Верховному Суді, а також у Раді суддів України.

12 вересня питання розміру суддівської винагороди планує розглянути Пленум Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС Вищий антикорупційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

На створення двох нових спецсудів СОАС та СААС виділять 1,7 млн грн — Президент підписав зміни до бюджету

Основне завдання СОАС та СААС буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА.

Уряд вніс до Ради законопроект про скасування актів виконаних робіт — економію бізнесу оцінюють у 20 млрд грн на рік

Акти виконаних робіт існують лише у країнах пострадянського простору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду