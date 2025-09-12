Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

Вищий антикорупційний суд надіслав до Вищої ради правосуддя свої пропозиції до бюджету судової влади на 2026 рік.

Як зазначено у пропозиціях, Вищий антикорупційний суд виступає проти продовження практики використання так званого «замороженого» з 2021 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

«Продовження обмеження обсягу нарахування суддівської винагороди на рівні попередніх п’яти років (2102 грн – прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді) є неприпустимим та становить загрозу для ефективного функціонування судів в Україні, зокрема Вищого антикорупційного суду», – зазначили у ВАКС.

Також в суді зазначили, що реалії сьогодення змушують приділити серйозну увагу належному фінансовому забезпеченню суддів в цілому та суддів ВАКС, зокрема.

«Вищий антикорупційний суд також зауважує, що в 2026 році прогнозний розмір прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпу індексу споживчих цін та становитиме для працездатних осіб 3328 гривень. Водночас у граничних обсягах видатків не враховано збільшення видатків на суддівську винагороду відповідно до зазначеного розміру прожиткового мінімуму» – додали у ВАКС.

Відтак, за розрахунками ВАКС, додаткова потреба на суддівську винагороду за бюджетними програмами Вищого антикорупційного суду на 2026 рік становитиме 90 млн. 419,2 тис. грн.

Зазначимо, що наразі, враховуючи розрахунок з прожиткового мінімуму у 2 102 грн., посадовий оклад судді ВАКС складає 131 375 грн. У разі розрахунку посадового окладу з прожиткового мінімуму у 3 328 гривень, посадовий оклад судді ВАКС складатиме 208 тис. гривень.

Нагадаємо, що про необхідність переглянути розмір суддівської нагороди раніше повідомили у Верховному Суді, а також у Раді суддів України.

12 вересня питання розміру суддівської винагороди планує розглянути Пленум Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

