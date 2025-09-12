С Ужгорода стартовали прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену: расписание движения

Первые поезда евроколеей из Ужгорода отправились прямыми рейсами в три европейские столицы — Братиславу, Будапешт и Вену.

Первые международные поезда из Ужгорода уже отправились в Братиславу, Будапешт и Вену. 12 сентября новое сообщение протестировали 280 пассажиров. Об этом сообщает Укрзализныця.

Запуск стал возможен благодаря строительству евроколеи между Чопом и Ужгородом — впервые со времен независимости Украины.

Расписание движения:

№961/618: Ужгород (8:09) → Братислава (18:33) / Братислава (11:27) → Ужгород (22:35)

№146: Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Вена (17:20) / Вена (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)

С декабря 2025 года обновленное расписание будет предусматривать удобные стыковки с внутренними рейсами, в том числе и ночными поездами.

Кроме того, с 12 сентября 2025 года начнет курсировать новый маршрут №644/647 Захонь – Берегово – Боржава евроколеей 1435 мм. Он напрямую соединит Берегово с Захонем — важным транспортным узлом для поездок по Венгрии.

Билеты доступны в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на ресурсах венгерских и словацких железных дорог.

