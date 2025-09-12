С Ужгорода стартовали прямые поезда в Братиславу, Будапешт и Вену: расписание движения

Первые международные поезда из Ужгорода уже отправились в Братиславу, Будапешт и Вену. 12 сентября новое сообщение протестировали 280 пассажиров. Об этом сообщает Укрзализныця.
Запуск стал возможен благодаря строительству евроколеи между Чопом и Ужгородом — впервые со времен независимости Украины.
Расписание движения:
С декабря 2025 года обновленное расписание будет предусматривать удобные стыковки с внутренними рейсами, в том числе и ночными поездами.
Кроме того, с 12 сентября 2025 года начнет курсировать новый маршрут №644/647 Захонь – Берегово – Боржава евроколеей 1435 мм. Он напрямую соединит Берегово с Захонем — важным транспортным узлом для поездок по Венгрии.
Билеты доступны в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на ресурсах венгерских и словацких железных дорог.
