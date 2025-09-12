З Ужгорода стартували прямі поїзди до Братислави, Будапешта та Відня: розклад руху

Перші поїзди євроколією з Ужгорода вирушили прямими рейсами до трьох європейських столиць — Братислави, Будапешта і Відня.

Перші міжнародні поїзди з Ужгорода вже вирушили до Братислави, Будапешта та Відня. 12 вересня нове сполучення протестували 280 пасажирів. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Запуск став можливим завдяки будівництву євроколії між Чопом та Ужгородом — уперше за часів незалежності України.

Розклад руху:

№961/618: Ужгород (8:09) → Братислава (18:33) / Братислава (11:27) → Ужгород (22:35)

№146: Ужгород (8:09) → Будапешт (14:20) → Відень (17:20) / Відень (10:42) → Будапешт (13:19) → Ужгород (22:35)

З грудня 2025 року оновлений графік передбачатиме зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема й нічними поїздами.

Крім того, з 12 вересня 2025 року розпочне курсувати новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава євроколією 1435 мм. Він напряму з’єднає Берегове із Захонню — важливим транспортним вузлом для подорожей по Угорщині.

Квитки доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на ресурсах угорських та словацьких залізниць.

