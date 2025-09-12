З Ужгорода стартували прямі поїзди до Братислави, Будапешта та Відня: розклад руху

Перші міжнародні поїзди з Ужгорода вже вирушили до Братислави, Будапешта та Відня. 12 вересня нове сполучення протестували 280 пасажирів. Про це повідомляє Укрзалізниця.
Запуск став можливим завдяки будівництву євроколії між Чопом та Ужгородом — уперше за часів незалежності України.
Розклад руху:
З грудня 2025 року оновлений графік передбачатиме зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема й нічними поїздами.
Крім того, з 12 вересня 2025 року розпочне курсувати новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава євроколією 1435 мм. Він напряму з’єднає Берегове із Захонню — важливим транспортним вузлом для подорожей по Угорщині.
Квитки доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на ресурсах угорських та словацьких залізниць.
