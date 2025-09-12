Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14023-1 о внесении изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

Им, как ранее анонсировала премьер-министр Юлия Свириденко, планируется отменить акты выполненных работ. Перед этим она провела соответствующие встречи с бизнесом.

«Правительственный законопроект отменяет обязательное подписание акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами. Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации на уровне 20,2 млрд грн в год», — отметила Юлия Свириденко.

Союз украинских предпринимателей отметил, что регистрация нового правительственного законопроекта является важным шагом на пути к дерегуляции, свидетельствует о постепенном учете потребностей бизнеса и стремлении к упрощению условий ведения бизнеса в Украине.

Законопроектом предлагается ч. 2 вторую статьи 9 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» дополнить нормой, в соответствии с которой первичный документ, который содержит сведения о поставке услуги, оплаченной в безналичной форме, должен содержать обязательные реквизиты, определенные абзацами 2-5 ч. 2 этой статьи (название документа (формы); дату составления; название предприятия, от имени которого составлен документ; содержание и объем хозяйственной операции, единицу измерения хозяйственной операции и т. п.), и может не содержать информацию о должности, фамилии и личной подписи лица, ответственного за осуществление такой хозяйственной операции стороны заказчика услуги.

Как указывает правительство, на практике субъекты хозяйствования часто сталкиваются с трудностями при документальном оформлении хозяйственных операций по поставке услуг, в частности относительно подписания первичных документов обеими сторонами и их надлежащего хранения. Отсутствие на первичном документе одной из подписей ограничивает признание такого документа надлежащим первичным документом, который используется для целей бухгалтерского и налогового учета. Такие случаи приводят к недоразумениям с контролирующими органами, судебным спорам и, как следствие – неоправданному увеличению административной нагрузки на бизнес.

Особенно актуально это для малого и среднего бизнеса, который не всегда имеет возможность оперативно согласовывать подписи со всеми контрагентами, особенно в случаях отсутствия противоречий относительно факта выполнения работ или услуг. Предлагаемые изменения позволят урегулировать на законодательном уровне возможность применения односторонне подписанных первичных документов (исполнителем услуг) для оформления операций поставки услуг, если иное не определено условиями договора.

В случаях, когда услуга осуществляется по дистанционной или автоматизированной модели взаимодействия (например, подписание актов через электронные сервисы, электронный документооборот или одностороннее составление актов исполнителем услуг), такое требование усложняет ведение учета и не соответствует современной бизнес-практике. Также в e-commerce, логистике и онлайн-образовании отсутствует физический контакт с клиентом, поэтому двустороннее подписание актов выглядит устаревшим и нереалистичным. Во многих странах (ЕС, США, Канада) одностороннее фиксирование факта выполнения услуги (например, через системный лог, подтверждение пользователя в аккаунте, доставку по трек-номеру) считается достаточным доказательством выполнения обязательств в случае отсутствия возражений от клиента.

Частью первой статьи 627 Гражданского кодекса установлено, что стороны являются свободными в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости. Законодательное урегулирование одностороннего подписания актов является не только необходимым шагом навстречу бизнесу, но и логичным ответом на современные цифровые вызовы. Такая реформа усилит защиту исполнителей, ускорит обращение средств в экономике и повысит прозрачность взаиморасчетов.

Следует заметить, что в октябре 2022 года группа народных депутатов, среди которых Ярослав Железняк, уже регистрировала законопроект 8125 об отмене актов выполненных работ. Как писала «Судебно-юридическая газета», тогда предлагалось внести изменения в статью 882 Гражданского кодекса, которая регулирует передачу и принятие работ.

Как отмечали авторы, практика использования актов выполненных работ осталась только в странах бывшего СССР (Беларусь, РФ, Казахстан). Зато, ни одна развитая экономика мира (США, страны ЕС, Великобритания) на сегодняшний день не использует акты выполненных работ. Кроме того, в Европейском Союзе в свое время подсчитали, что переход на унифицированный и стандартизированный электронный инвойс позволит экономить до 40 млрд евро ежегодно.

Согласно расчетам Центра социально-экономических исследований – CASE Украина расходы для среднестатистического предприятия на оформление актов выполненных работ (предоставленных услуг) достигают 2000 – 4000 грн. в месяц, а в масштабах экономики лишние расходы предпринимателей достигают до 34 млрд грн в год (около 0,6% довоенного ВВП).

Развитие электронного документооборота также не слишком существенно уменьшает временные затраты на работу с актами выполненных работ, поскольку именно формирование документов и их согласование, как и раньше, требует значительных временных затрат как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика. Также часть контрагентов при любых условиях требуют бумажную копию актов и настаивают на обмене документами средствами стандартной почтовой связи (или курьером). Согласно опросу, проведенному CASE Украина, 74% владельцев и руководителей предприятий положительно оценивают возможность отказа от использования актов выполненных работ.

Автор: Наталя Мамченко

