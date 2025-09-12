Какие последствия для работодателя, если применена налоговая социальная льгота без заявления от работника — разъяснение

Если работодатель применил налоговую социальную льготу без заявления работника, именно работодатель отвечает за уплату налога на доходы физических лиц.

Налоговая служба рассказывает, какие последствия для работодателя, если применена налоговая социальная льгота без заявления от работника.

Отмечается, что согласно пп. 169.2.1 НКУ налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячного дохода в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты).

Налоговая социальная льгота начинает применяться к начисленным доходам в виде заработной платы со дня получения работодателем заявления плательщика налога о применении льготы и документов, подтверждающих такое право.

Работодатель отражает в налоговой отчетности все случаи применения или неприменения налоговой социальной льготы согласно полученным от плательщиков налога заявлениям о применении льготы, а также заявлениям об отказе от такой льготы (пп. 169.2.2 НКУ).

Однако налоговая социальная льгота к заработной плате государственных служащих применяется во время её начисления до завершения начисления таких доходов без подачи соответствующих заявлений, указанных в пп. 169.2.2 этого пункта, но с подачей подтверждающих документов для установления размера льготы (пп. 169.2.3 НКУ).

Перечень таких документов и порядок их подачи утверждены постановлением КМУ от 29.12.2010 №1227 «Об утверждении Порядка подачи документов для применения налоговой социальной льготы».

Согласно п. 169.3 НКУ в случае если плательщик имеет право на применение льготы по нескольким основаниям, то в заявлении необходимо указать, каким видом льготы плательщик хочет воспользоваться, и добавить соответствующие подтверждающие документы.

Если же государственный служащий имеет право на повышенный размер налоговой социальной льготы, то он должен подать заявление, в котором указывается, какой именно льготой он желает пользоваться, и добавить к заявлению подтверждающие документы.

В соответствии с п. 171.1 НКУ лицом, ответственным за начисление, удержание и уплату (перечисление) в бюджет налога с доходов в виде заработной платы, является работодатель, который выплачивает такие доходы в пользу плательщика налога.

Учитывая вышеизложенное, ответственным за уплату налога на доходы физических лиц является работодатель, который применил налоговую социальную льготу без получения от работника заявления о её применении.

