Які наслідки для роботодавця, якщо застосовано податкову соціальну пільгу без заяви від працівника — роз’яснення

09:59, 12 вересня 2025
Якщо роботодавець застосував податкову соціальну пільгу без заяви працівника, саме роботодавець і відповідає за сплату податку на доходи фізичних осіб.
Податкова служба розповідає, які наслідки для роботодавця, якщо застосовано податкову соціальну пільгу без заяви від працівника.

Зазначається, що відповідно до пп. 169.2.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. 

Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування податкової соціальної пільги згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Проте податкова соціальна пільга до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у пп. 169.2.2 цього пункту, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Перелік таких документів та порядок їх подання затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 №1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги».

Згідно із п. 169.3 ПКУ у випадку якщо платник має право на застосування пільги за кількома підставами, то в заяві необхідно вказати, яким видом пільги платник хоче скористатись та додати відповідні підтвердні документи.

Якщо ж державний службовець має право на підвищений розмір податкової соціальної пільги, то він повинен подати заяву, в якій зазначається якою саме пільгою він бажає користуватися, та додати до заяви підтвердні документи.

Відповідно до п. 171.1 ПКУ особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

Враховуючи вищевикладене, відповідальним за сплату податку на доходи фізичних осіб є працедавець, який застосував податкову соціальну пільгу без отримання від працівника заяви про її застосування.

