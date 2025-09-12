В Киеве расследуют убийство женщины и ее 14-летней дочери в Шевченковском районе

Тела женщины и 14-летней дочери обнаружили в съемной квартире в столице

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери. Дело расследуют по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц).

Тела матери и ребенка нашли в арендованной квартире в Шевченковском районе. Поиски начались после того, как бабушка не смогла связаться с родственниками. Следствие установило, что причиной смерти стало удушение.

Известно также, что в этой квартире проживал сожитель погибшей – 37-летний гражданин Азербайджана. 10 сентября он покончил с собой, выпрыгнув из окна квартиры в центре Киева, которую снимал посуточно.

Старшим группы прокуроров назначен заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры Антон Ефимов.

В прокуратуре сообщили, что сейчас отрабатываются все возможные версии событий.

