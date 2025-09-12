У Києві розслідують вбивство жінки та її 14-річної доньки у Шевченківському районі

Тіла жінки та 14-річної доньки виявили в орендованій квартирі у столиці.

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства 38-річної жінки та її неповнолітньої доньки. Справу розслідують за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб).

Тіла матері та дитини знайшли в орендованій квартирі у Шевченківському районі. Пошуки розпочали після того, як бабуся не змогла зв’язатися з рідними. Слідство встановило, що причиною смерті стало удушення.

Відомо також, що у цій квартирі мешкав співмешканець загиблої – 37-річний громадянин Азербайджану. 10 вересня він наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна квартири в центрі Києва, яку винаймав подобово.

Старшим групи прокурорів призначено заступника керівника Київської міської прокуратури Антона Єфімова.

У прокуратурі повідомили, що наразі відпрацьовуються всі можливі версії подій.

