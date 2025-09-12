Практика судов
Принц Гарри приехал с неожиданным визитом в Киев и пообещал поддержку раненым военным, фото

09:21, 12 сентября 2025
Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом по приглашению правительства.
Принц Гарри приехал с неожиданным визитом в Киев и пообещал поддержку раненым военным, фото
Источник фото: David Levene/The Guardian
Принц Гарри прибыл в Украину с неанонсированным визитом по приглашению правительства. Герцог Сассекский заявил, что стремится сделать «все возможное» для помощи в восстановлении тысяч украинских военных, которые получили серьезные ранения во время войны России против Украины.

Вместе с командой Фонда Игр Несломленных он представит новые инициативы для поддержки реабилитации ветеранов в разных регионах страны, пишет The Guardian.

«Мы не можем остановить войну, но можем сделать все возможное, чтобы помочь в процессе восстановления», — сказал Гарри в комментарии во время поездки в столицу.

Принц вспомнил, что впервые получил приглашение от Ольги Рудневой, директорки львовского центра Superhumans, который лечит раненых с ампутациями. После официального подтверждения от британского правительства он согласился приехать в Киев, чтобы лично увидеть последствия войны.

Украина участвует в Играх Несломленных с 2017 года, и, по словам Гарри, потребность в спортивной реабилитации значительно возросла после начала полномасштабной агрессии.

Во время визита он планирует встретиться с ветеранами, премьер-министром Юлией Свириденко и посетить Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Также предусмотрено общение с 200 ветеранами, приглашенными на встречу.

Министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова подчеркнула, что спорт стал «ключевой функцией в сфере здравоохранения ветеранов». По ее словам, уже более 22 тысяч украинских ветеранов получили доступ к программам спортивной реабилитации — абонементам в спортзалы и бассейны.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
