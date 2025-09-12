Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Принц Гаррі приїхав з несподіваним візитом до Києва та пообіцяв підтримку пораненим військовим, фото

09:21, 12 вересня 2025
Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом на запрошення уряду.
Принц Гаррі приїхав з несподіваним візитом до Києва та пообіцяв підтримку пораненим військовим, фото
Джерело фото: David Levene/The Guardian
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом на запрошення уряду. Герцог Сассекський заявив, що прагне зробити «все можливе» для допомоги у відновленні тисяч українських військових, які отримали серйозні поранення під час війни Росії проти України. 

Разом із командою Фонду Ігор Нескорених він презентує нові ініціативи для підтримки реабілітації ветеранів у різних регіонах країни, пише The Guardian.

«Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти у процесі відновлення», — сказав Гаррі в коментарі під час подорожі до столиці.

Принц згадав, що вперше отримав запрошення від Ольги Руднєвої, директорки львівського центру Superhumans, який лікує поранених з ампутаціями. Після офіційного підтвердження від британського уряду він погодився приїхати до Києва, щоб особисто побачити наслідки війни.

Україна бере участь в Іграх Нескорених із 2017 року, і, за словами Гаррі, потреба у спортивній реабілітації значно зросла після початку повномасштабної агресії.

Під час візиту він планує зустрітися з ветеранами, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Також передбачено спілкування з 200 ветеранами, запрошеними на зустріч.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила, що спорт став «ключовою функцією у сфері охорони здоров’я ветеранів». За її словами, вже понад 22 тисячі українських ветеранів отримали доступ до програм спортивної реабілітації — абонементів у спортзали та басейни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Учні коледжів, які почали навчання після 25 років, та студенти з академвідпустками можуть втратити право на відстрочку — комітет погодив законопроект

Комітет з нацбезпеки вказав, що прийняття законопроекту сприятиме тому, щоб здобуття освіти не використовували як спосіб ухилення від мобілізації.

Державна судова адміністрація перевірить усіх військовозобов’язаних в апаратах судів та ситуацію з їх «бронюванням»

Перевірка військовозобов’язаних в судах та в органах судової влади триватиме з вересня по грудень.

Продовження обмеження розміру суддівської винагороди є неприпустимим і становить загрозу для ефективного функціонування судів та Вищого антикорупційного суду — ВАКС

Вищий антикорупційний суд «повстав» проти розрахунку посадового окладу суддів з прожиткового мінімуму у 2 102 гривні – це не відповідає фінансовим реаліям сьогодення.

На створення двох нових спецсудів СОАС та СААС виділять 1,7 млн грн — Президент підписав зміни до бюджету

Основне завдання СОАС та СААС буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА.

Уряд вніс до Ради законопроект про скасування актів виконаних робіт — економію бізнесу оцінюють у 20 млрд грн на рік

Акти виконаних робіт існують лише у країнах пострадянського простору.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду