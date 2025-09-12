Принц Гаррі приїхав з несподіваним візитом до Києва та пообіцяв підтримку пораненим військовим, фото

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом на запрошення уряду.

Джерело фото: David Levene/The Guardian

Принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом на запрошення уряду. Герцог Сассекський заявив, що прагне зробити «все можливе» для допомоги у відновленні тисяч українських військових, які отримали серйозні поранення під час війни Росії проти України.

Разом із командою Фонду Ігор Нескорених він презентує нові ініціативи для підтримки реабілітації ветеранів у різних регіонах країни, пише The Guardian.

«Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти у процесі відновлення», — сказав Гаррі в коментарі під час подорожі до столиці.

Принц згадав, що вперше отримав запрошення від Ольги Руднєвої, директорки львівського центру Superhumans, який лікує поранених з ампутаціями. Після офіційного підтвердження від британського уряду він погодився приїхати до Києва, щоб особисто побачити наслідки війни.

Україна бере участь в Іграх Нескорених із 2017 року, і, за словами Гаррі, потреба у спортивній реабілітації значно зросла після початку повномасштабної агресії.

Під час візиту він планує зустрітися з ветеранами, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та відвідати Національний музей історії України у Другій світовій війні. Також передбачено спілкування з 200 ветеранами, запрошеними на зустріч.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова наголосила, що спорт став «ключовою функцією у сфері охорони здоров’я ветеранів». За її словами, вже понад 22 тисячі українських ветеранів отримали доступ до програм спортивної реабілітації — абонементів у спортзали та басейни.

