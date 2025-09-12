Практика судов
Польша полностью закрыла границу с Беларусью с 12 сентября

09:41, 12 сентября 2025
Ограничения действуют по обоим направлениям — как на выезд в Беларусь, так и на въезд в Польшу.
Польша прекратила движение из-за всех пограничных переходов с Беларусью. Ограничения действуют по обоим направлениям с 12 сентября. Об этом сообщает Onet.

Решение было принято в ответ на начало совместных российско-белорусских военных учений Запад-2025, начало которых запланировано на 12 сентября. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что эти маневры носят агрессивный характер и представляют угрозу для Польши.

Приостановление приграничного движения с Беларусью действует по обоим направлениям. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.

Водители легковых автомобилей не будут пересекать границу на автомобильном переходе Тересполь-Брест, а водители грузовиков – на автомобильном переходе Кукурики-Козловичи. Также закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузовых перевозок: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семяновка-Свислочь и Тересполь-Брест.

Напомним, Польша размещает около 40 000 военнослужащих на границах с Беларусью и Россией в ответ на российско-белорусские военные учения «Запад-2025».

