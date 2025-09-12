Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з 12 вересня

Обмеження діють в обох напрямках — як на виїзд до Білорусі, так і на в’їзд до Польщі.

Польща припинила рух через усі прикордонні переходи з Білоруссю. Обмеження діють в обох напрямках з 12 вересня. Про це повідомляє Onet.

Рішення було ухвалене у відповідь на початок спільних російсько-білоруських військових навчань Захід-2025, початок яких запланований на 12 вересня. Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що ці маневри мають агресивний характер і становлять загрозу для Польщі.

Призупинення прикордонного руху з Білоруссю діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів.

Водії легкових автомобілів не перетинатимуть кордон на автомобільному переході Тересполь-Брест, а водії вантажівок – на автомобільному переході Кукурики-Козловичі. Також закрито три залізничні прикордонні переходи для вантажних перевезень: Кузниця Білостоцька-Гродно, Семянівка-Свіслоч та Тересполь-Брест.

Нагадаємо, Польща розміщує близько 40 000 військовослужбовців на кордонах із Білоруссю та Росією у відповідь на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».

