В Дии запустили бета-тест новой категории Реестра убытков – заявления о потере жилья

Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство юстиции Украины объявили о старте бета-тестирования новой категории Реестра убытков на портале «Дия». Украинцы, которые потеряли жилье или были вынуждены его оставить из-за войны, могут подать заявление о потере дома.
Как объясняется, подача заявлений станет фундаментом для будущих репараций за преступления России.
Кто может принять участие в тестировании:
Заявления будут учитывать потерю жилья, личных вещей, расходы на новое жилье или переезд. Речь идет об объектах, утраченных после 24 февраля 2022 года в пределах международно признанных границ Украины.
Регистрация на тестирование продлится до 19 сентября по ссылке.
