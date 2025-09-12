В Дии запустили бета-тест новой категории Реестра убытков – заявления о потере жилья

В Дии стартовал бета-тест новой категории Реестра убытков — украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, могут подать заявление о его потере.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство юстиции Украины объявили о старте бета-тестирования новой категории Реестра убытков на портале «Дия». Украинцы, которые потеряли жилье или были вынуждены его оставить из-за войны, могут подать заявление о потере дома.

Как объясняется, подача заявлений станет фундаментом для будущих репараций за преступления России.

Кто может принять участие в тестировании:

владельцы или жильцы потерянного жилья;

пользователи, которые могут подтвердить право собственности или основания проживания;

те, кто готов предоставить документы, подтверждающие факт проживания.

Заявления будут учитывать потерю жилья, личных вещей, расходы на новое жилье или переезд. Речь идет об объектах, утраченных после 24 февраля 2022 года в пределах международно признанных границ Украины.

Регистрация на тестирование продлится до 19 сентября по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.