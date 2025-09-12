У Дії запустили бета-тест нової категорії Реєстру збитків – заяви про втрату житла

У Дії стартував бета-тест нової категорії Реєстру збитків — українці, які втратили житло через війну, можуть подати заяву про його втрату.

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України оголосили про старт бета-тестування нової категорії Реєстру збитків на порталі «Дія». Українці, які втратили житло або були змушені його залишити через війну, можуть подати заяву про втрату домівки.

Як пояснюється, подання заяв стане фундаментом для майбутніх репарацій за злочини Росії.

Хто може взяти участь у тестуванні:

власники чи мешканці втраченого житла;

користувачі, які можуть підтвердити право власності або підстави проживання;

ті, хто готовий надати документи, що підтверджують факт проживання.

Заяви враховуватимуть втрату житла, особистих речей, витрати на нове помешкання чи переїзд. Йдеться про об’єкти, втрачені після 24 лютого 2022 року в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Реєстрація на тестування триває до 19 вересня за посиланням.

