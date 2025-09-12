Стало известно завещание Джорджо Армани — наследники должны продать бренд

До 70% акций модного дома должны быть проданы мировым гигантам индустрии роскоши.

Стало известно содержание завещания легендарного итальянского модельера Джорджо Армани, который определяет дальнейшую судьбу созданного им модного дома. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно документу, наследники должны в течение 18 месяцев продать 15% компании. В течение трех–пяти лет после этого еще от 30% до 54,9% акций должно быть передано тому же покупателю.

В качестве альтернативы в завещании предусмотрена возможность выхода на биржу через IPO.

Приоритет в приобретении доли отдан мировым гигантам индустрии роскоши: LVMH, L'Oréal, EssilorLuxottica или другим компаниям, с которыми у модного дома уже есть коммерческие отношения.

Армани был единственным основным акционером бренда, который он основал еще в 1970-х годах вместе с покойным партнером Серджо Галеотти. Дизайнер до последних дней лично контролировал как творческие, так и управленческие процессы.

Он не оставил после себя детей, которые могли бы унаследовать бизнес. По данным Reuters, в 2024 году компания сохранила относительно стабильную выручку на уровне 2,3 млрд евро, однако прибыли сократились на фоне общего спада в мировой fashion-индустрии.

