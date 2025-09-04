Пішов із життя італійський модельєр Джорджо Армані

Очільник дому моди Giorgio Armani помер на 92 році життя.

У віці 91 року пішов із життя всесвітньо відомий італійський модельєр Джорджо Армані. Про смерть дизайнера повідомила компанія Armani, передає видання La Repubblica.

У повідомленні наголошується, що Армані був «засновником, ідейним натхненником і невтомним двигуном бренду».

«Синьйор Армані, як його з повагою та захопленням називали співробітники й колеги, відійшов у вічність у колі своєї родини. Він залишався невтомним до останніх днів, працюючи над розвитком компанії, новими колекціями та проєктами», — йдеться у заяві.

Армані вважається одним із найвпливовіших дизайнерів ХХ–ХХІ століття. Його ім’я стало символом італійської моди, елегантності та мінімалізму, а бренд Armani — одним із найвідоміших у світі.

