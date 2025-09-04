Ушел из жизни итальянский модельер Джорджо Армани

Глава дома моды Giorgio Armani скончался на 92 году жизни.

В возрасте 91 года ушел из жизни всемирно известный итальянский модельер Джорджо Армани. О смерти дизайнера сообщила компания Armani, передает издание La Repubblica.

В сообщении подчеркивается, что Армани был «основателем, идейным вдохновителем и неутомимым двигателем бренда».

«Синьор Армани, как его с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, отошел в вечность в кругу своей семьи. Он оставался неутомимым до последних дней, работая над развитием компании, новыми коллекциями и проектами», — говорится в заявлении.

Армани считается одним из самых влиятельных дизайнеров XX–XXI веков. Его имя стало символом итальянской моды, элегантности и минимализма, а бренд Armani — одним из самых известных в мире.

