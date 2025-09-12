Став відомий заповіт Джорджо Армані — спадкоємці мають продати бренд

До 70% акцій модного дому мають продати світовим гігантам індустрії розкоші.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Став відомий зміст заповіту легендарного італійського модельєра Джорджо Армані, який визначає подальшу долю створеного ним модного дому. Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з документом, спадкоємці повинні протягом 18 місяців продати 15% компанії. Упродовж трьох-п’яти років після цього ще від 30% до 54,9% акцій має бути передано тому ж покупцеві.

Як альтернативу, у заповіті передбачено можливість виходу на біржу через IPO.

Пріоритет у придбанні частки надано світовим гігантам індустрії розкоші: LVMH, L'Oréal, EssilorLuxottica або іншим компаніям, з якими у модного дому вже є комерційні відносини.

Армані був єдиним основним акціонером бренду, який він заснував ще у 1970-х роках разом із покійним партнером Серджо Галеотті. Дизайнер до останніх днів особисто контролював як творчі, так і управлінські процеси.

Він не залишив після себе дітей, які могли б успадкувати бізнес. За даними Reuters, у 2024 році компанія зберегла відносно стабільну виручку на рівні 2,3 млрд євро, однак прибутки зменшилися на тлі загального спаду у світовій fashion-індустрії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.