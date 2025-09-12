Практика судів
Став відомий заповіт Джорджо Армані — спадкоємці мають продати бренд

15:05, 12 вересня 2025
До 70% акцій модного дому мають продати світовим гігантам індустрії розкоші.
Став відомий зміст заповіту легендарного італійського модельєра Джорджо Армані, який визначає подальшу долю створеного ним модного дому. Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з документом, спадкоємці повинні протягом 18 місяців продати 15% компанії. Упродовж трьох-п’яти років після цього ще від 30% до 54,9% акцій має бути передано тому ж покупцеві.

Як альтернативу, у заповіті передбачено можливість виходу на біржу через IPO.

Пріоритет у придбанні частки надано світовим гігантам індустрії розкоші: LVMH, L'Oréal, EssilorLuxottica або іншим компаніям, з якими у модного дому вже є комерційні відносини.

Армані був єдиним основним акціонером бренду, який він заснував ще у 1970-х роках разом із покійним партнером Серджо Галеотті. Дизайнер до останніх днів особисто контролював як творчі, так і управлінські процеси.

Він не залишив після себе дітей, які могли б успадкувати бізнес. За даними Reuters, у 2024 році компанія зберегла відносно стабільну виручку на рівні 2,3 млрд євро, однак прибутки зменшилися на тлі загального спаду у світовій fashion-індустрії.

