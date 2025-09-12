После очередных обстрелов Украины Дональд Трамп заявил, что его терпение к Путину «иссякает и иссякает быстро».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина «иссякает», пишет The Guardian.

После массированных обстрелов Украины и залета беспилотников на территорию Польши, Трамп заявил, что его терпение к Путину «иссякает и иссякает быстро».

Однако он также отметил, что «для танго нужны двое», имея в виду завершение российско-украинской войны.

«Странно, что когда Путин хотел это сделать, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел это сделать, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин — это знак вопроса. Но нам придется выступить очень, очень решительно», — добавил президент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп предположил, что залет двух десятков российских шахедов на территорию Польши мог произойти ошибочно. В то же время, глава МИД Польши Радослав Сикорский опроверг это предположение и подчеркнул, что инцидент не был случайностью.

