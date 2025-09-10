В Польше дрон попал в здание пенсионеров, когда они смотрели новости о российской атаке

Дрон попал в дом супругов в момент, когда они смотрели сюжет о российских беспилотниках.

Фото: reuters

В деревне Вырыки-Воля на востоке Польши дрон врезался в дом пенсионера Томаша Весоловского как раз в тот момент, когда он смотрел новости о российских беспилотниках, залетевших в польское воздушное пространство. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошёл около 6:30 утра 10 сентября. Беспилотник пробил верхнюю часть дома, разрушил крышу, повредил спальню и разбросал обломки по двору.

«Я включил телевизор, там показывали новости о массовом полёте дронов. А уже через несколько минут услышал звук самолёта, потом — мощный взрыв, в гостиной упали лампы. Я выбежал во двор и увидел крышу в клочьях», — рассказал мужчина.

Его жена Алиция добавила, что выбежала на улицу и увидела самолёт в небе. «Я подумала, что нас будут бомбить или начнут стрелять», — вспомнила женщина. К счастью, оба остались невредимыми.

Что известно о российской атаке В ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника. В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

