У Польщі дрон влучив у будинок пенсіонерів, коли вони дивились новини про російську атаку

Фото: reuters

У селі Вирики-Воля на сході Польщі дрон влучив у будинок пенсіонера Томаша Весоловського саме тоді, коли він дивився новини про російські безпілотники, що залетіли в польський повітряний простір. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався близько 6:30 ранку 10 вересня. Безпілотник пробив верхню частину будинку, зруйнував дах, пошкодив спальню та розкидав уламки по подвір’ю.

«Я увімкнув телевізор, там показували новини про масовий політ дронів. А вже за кілька хвилин почув звук літака, потім — потужний вибух, у вітальні звалилися лампи. Я вибіг на подвір’я й побачив дах у шматках», — розповів чоловік.

Його дружина Аліція додала, що вибігла на вулицю й побачила літак у небі. «Я подумала, що нас бомбардують або почнуть стріляти», — згадує жінка. На щастя, обоє залишилися неушкодженими.

Що відомо про російську атаку

У ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

