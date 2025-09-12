Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна «вичерпується»

Після чергових обстрілів України Дональд Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «вичерпується і вичерпується швидко».

Американський президент Дональд Трампа заявив, що його терпіння щодо Путіна «вичерпується», пише The Guardian.

Проте, він також зазначив, що «для танго потрібні двоє», маючи на увазі завершення російсько-української війни.

«Дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – це знак питання. Але нам доведеться виступити дуже, дуже рішуче», – додав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що заліт двох десятків російських шахедів на територію Польщі міг статися помилково. Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський спростував це припущення й наголосив, що інцидент не був випадковістю.

