В Польше задержан мужчина, похитивший Lexus премьер-министра Дональда Туска

Мужчину задержали в аэропорту Гданьска.

Польские правоохранители задержали мужчину, причастного к угону автомобиля, принадлежащего семье премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщила полиция Поморского воеводства.

Задержание произошло в аэропорту за несколько минут до вылета злоумышленника в Болгарию. Как отмечает RMF FM, у него уже были проблемы с законом и фигурировал в делах о мошенничестве, а также преступлениях против жизни и здоровья.

Правоохранители установили, что это 41-летний житель Сопота, гражданин Польши. Его доставили в отделение полиции, а во время обыска в квартире изъяли доказательства, которые могут понадобиться во время следствия.

Ранее комиссар Карина Каминская сообщила, что автомобиль Lexus, принадлежащий семье Туска, был найден полицейскими из KWP в Гданьске на автостоянке спустя всего несколько часов после заявления о угоне.

