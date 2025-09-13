Румыния поднимала в воздух два F-16 из-за российского дрона

Дрон залетел в Румынию, из-за чего были подняты истребители.

В субботу, 13 сентября, Румыния поднимала в воздух два F-16 из-за угрозы российского дрона, летавшего в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщил румынский телеканал Antena 3 CNN.

Отмечается, что два боевых самолета F-16 вылетели с 86 авиабазы ​​в Фетеште в 18:05 для мониторинга ситуации в воздушном пространстве Румынии на границе с Украиной.

Жители северной части Тульчанского уезда Румынии получили сообщение системы RO-Alert о возможном падении воздухообъектов.

В 18:23 самолеты F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии.

Сообщается, что русский дрон отслеживали примерно в 20 км юго-западнее Килия-Веке, когда он исчез с радаров.

Напомним, что подобный инцидент произошел 13 сентября в Польше. Там подняли авиацию и включили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов.

