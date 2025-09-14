Практика судов
В Великобритании лишили лицензии адвоката, который солгал об обучении в Оксфорде

18:24, 14 сентября 2025
Известного адвоката уличили в ложных данных в резюме и отстранили от практики.
В Великобритании известного юриста, королевского советника Анурага Могиндру лишили права заниматься адвокатской деятельностью. Причиной стало то, что он солгал о обучении в Оксфордском университете. Об этом сообщает Law Gazette.

50-летний Могиндру отрицал обвинения в профессиональном проступке. Его подозревали в том, что во время собеседования на работу в 23 Essex Street (ныне 23ES) в 2013 году он заявил, что изучал медицину в Оксфорде и якобы является дипломированным врачом.

После четырехдневного слушания дисциплинарная коллегия пришла к выводу: адвокат «сознательно ввел в заблуждение» собеседников, а также подтвердил ложные данные в собственном резюме. Несмотря на это, судьи сняли с него обвинение в том, что он выдавал себя за врача.

Председатель трибунала Николас Эйнли назвал его ложь «безрассудной, глупой и абсолютно ненужной». Он признал, что Могиндру имел «блестящую карьеру», но подчеркнул, что обман был сознательным и повторялся.

Защита подчеркивала, что ошибка была давней и не касалась оказания юридических услуг. Коллеги и судьи дали положительные отзывы об адвокате, однако это не спасло его от отстранения.

Сам Могиндру после разоблачения понес серьезные последствия: продажа дома, финансовые проблемы, ухудшение психического здоровья. Несмотря на это, коллегия постановила, что «нет исключительных обстоятельств», чтобы избежать лишения лицензии.

Кроме того, адвокат должен оплатить расходы Бар-стандартс совета в размере £54 780.

адвокат Великобритания

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

