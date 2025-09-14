В Великобритании лишили лицензии адвоката, который солгал об обучении в Оксфорде

Известного адвоката уличили в ложных данных в резюме и отстранили от практики.

В Великобритании известного юриста, королевского советника Анурага Могиндру лишили права заниматься адвокатской деятельностью. Причиной стало то, что он солгал о обучении в Оксфордском университете. Об этом сообщает Law Gazette.

50-летний Могиндру отрицал обвинения в профессиональном проступке. Его подозревали в том, что во время собеседования на работу в 23 Essex Street (ныне 23ES) в 2013 году он заявил, что изучал медицину в Оксфорде и якобы является дипломированным врачом.

После четырехдневного слушания дисциплинарная коллегия пришла к выводу: адвокат «сознательно ввел в заблуждение» собеседников, а также подтвердил ложные данные в собственном резюме. Несмотря на это, судьи сняли с него обвинение в том, что он выдавал себя за врача.

Председатель трибунала Николас Эйнли назвал его ложь «безрассудной, глупой и абсолютно ненужной». Он признал, что Могиндру имел «блестящую карьеру», но подчеркнул, что обман был сознательным и повторялся.

Защита подчеркивала, что ошибка была давней и не касалась оказания юридических услуг. Коллеги и судьи дали положительные отзывы об адвокате, однако это не спасло его от отстранения.

Сам Могиндру после разоблачения понес серьезные последствия: продажа дома, финансовые проблемы, ухудшение психического здоровья. Несмотря на это, коллегия постановила, что «нет исключительных обстоятельств», чтобы избежать лишения лицензии.

Кроме того, адвокат должен оплатить расходы Бар-стандартс совета в размере £54 780.

