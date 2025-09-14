У Британії позбавили ліцензії адвоката, який збрехав про навчання в Оксфорді

Відомого адвоката викрили у неправдивих даних у резюме та відсторонили від практики.

У Великій Британії відомого юриста, королівського радника Анурага Могіндру позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Причиною стало те, що він збрехав про навчання в Оксфордському університеті. Про це повідомляє Law Gazette.

50-річний Могіндру заперечував звинувачення у професійному проступку. Його підозрювали у тому, що під час співбесіди на роботу у 23 Essex Street (тепер 23ES) у 2013 році він заявив, що вивчав медицину в Оксфорді та нібито є дипломованим лікарем.

Після чотириденного слухання дисциплінарна колегія дійшла висновку: адвокат «свідомо ввів в оману» співбесідувачів, а також підтвердив неправдиві дані у власному резюме. Попри це, судді зняли з нього звинувачення у тому, що він видавав себе за лікаря.

Голова трибуналу Ніколас Ейнлі назвав його неправду «безрозсудною, дурною і абсолютно непотрібною». Він визнав, що Могіндру мав «блискучу кар’єру», але підкреслив, що обман був свідомим і повторювався.

Захист наголошував, що помилка була давньою й не стосувалася надання юридичних послуг. Колеги та судді надали позитивні відгуки про адвоката, однак це не врятувало його від відсторонення.

Сам Могіндру після викриття зазнав серйозних наслідків: продаж будинку, фінансові проблеми, погіршення психічного здоров’я. Попри це, колегія постановила, що «немає виняткових обставин», аби уникнути позбавлення ліцензії.

Крім того, адвокат має сплатити витрати Бар-стандарти ради у розмірі £54 780.

