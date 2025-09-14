Польша разрешила размещение войск НАТО — президент Навроцкий подписал резолюцию

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране иностранных войск государств-участников НАТО.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет пребывание на территории страны военных подразделений государств-членов НАТО в рамках операции «Eastern Sentry» («Восточная стража»). Об этом сообщило Бюро национальной безопасности, передает Polska News.

Документ имеет гриф секретности, однако официально подтверждено: речь идет о размещении войск Альянса как усилении обороноспособности Польши и восточного фланга НАТО.

Что такое операция «Eastern Sentry»

Цель инициативы — значительное укрепление системы противовоздушной обороны восточной части Альянса, прежде всего Польши. Планируется размещение дополнительной техники и контингентов союзных стран, среди которых Дания, Франция, Великобритания, Германия и другие.

Операцию объявил на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после инцидента с пересечением польского воздушного пространства российскими дронами.

