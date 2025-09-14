Практика судов
  1. В мире

Польша разрешила размещение войск НАТО — президент Навроцкий подписал резолюцию

18:10, 14 сентября 2025
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране иностранных войск государств-участников НАТО.
Польша разрешила размещение войск НАТО — президент Навроцкий подписал резолюцию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет пребывание на территории страны военных подразделений государств-членов НАТО в рамках операции «Eastern Sentry» («Восточная стража»). Об этом сообщило Бюро национальной безопасности, передает Polska News.

Документ имеет гриф секретности, однако официально подтверждено: речь идет о размещении войск Альянса как усилении обороноспособности Польши и восточного фланга НАТО.

Что такое операция «Eastern Sentry»

Цель инициативы — значительное укрепление системы противовоздушной обороны восточной части Альянса, прежде всего Польши. Планируется размещение дополнительной техники и контингентов союзных стран, среди которых Дания, Франция, Великобритания, Германия и другие.

Операцию объявил на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после инцидента с пересечением польского воздушного пространства российскими дронами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша НАТО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

Украина будет просить временно отсрочить или уменьшить свои взносы в бюджет ЕС в случае вступления – Роксолана Пидласа

В Верховной Раде объяснили, что Украина должна будет делать свой взнос в бюджет ЕС после вступления, но будет просить его отсрочить или уменьшить.

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду