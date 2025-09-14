Польща дозволила розміщення військ НАТО — президент Навроцький підписав резолюцію

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію щодо згоди на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє перебування на території країни військових підрозділів держав-членів НАТО в рамках операції «Eastern Sentry» («Східна варта»). Про це повідомило Бюро національної безпеки, передає Polska News.

Документ має гриф секретності, однак офіційно підтверджено: йдеться про розміщення військ Альянсу як посилення обороноздатності Польщі та східного флангу НАТО.

Що таке операція «Eastern Sentry»

Мета ініціативи — значне зміцнення системи протиповітряної оборони східної частини Альянсу, насамперед Польщі. Планується розміщення додаткової техніки та контингентів союзних країн, серед яких Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші.

Операцію оголосив цього тижня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після інциденту з перетином польського повітряного простору російськими дронами.

