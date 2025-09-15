Практика судов
  1. В мире

Трамп признал войну России против Украины «очень тяжелой» для него и назвал Москву агрессором

13:18, 15 сентября 2025
Дональд Трамп заявил, что война России против Украины оказалась для него гораздо сложнее, чем он ожидал.
Трамп признал войну России против Украины «очень тяжелой» для него и назвал Москву агрессором
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины оказалась для него чрезвычайно сложной, и впервые публично признал Россию агрессором.

«Я остановил семь войн и думал, что эта будет для меня легкой. Но она оказалась очень тяжелой. Думаю, что весь диалог приходится вести мне, потому что они [Зеленский и Путин] настолько ненавидят друг друга, что даже дышать не могут», — сказал Трамп во время общения с прессой перед отъездом из Бедминстера штата Нью-Джерси в Вашингтон, передает Politico.

Выступая перед журналистами, Трамп также заявил, что «на этой неделе погибли 8 тысяч военных с обеих сторон», и добавил:

«Чуть больше из России. Но когда ты агрессор — теряешь больше».

Также президент США подтвердил свою позицию относительно санкций против России, подчеркнув, что введет их только если Европа усилит давление на Москву и откажется от российской нефти.

«НАТО должно объединиться. Европа должна объединиться… Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто полностью посвятит себя этому делу», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что «санкции, которые они вводят, не являются достаточно жесткими» и что он готов двигаться в этом направлении. «Но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я», – отметил он.

«Сейчас они только говорят, а не действуют», – указал глава Белого дома. По его словам, европейские страны продолжают покупать российскую нефть, в том числе через посредников. «Страны покупают нефть у России и продают ее определенным странам НАТО – не всем, но определенным, очень значимым странам НАТО. Это не дело», – сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Глав местных госадминистраций предлагают сделать госслужащими и отбирать по конкурсу

Народные депутаты, предлагают установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

Кабмин 15 сентября внесет законопроект о госбюджете на 2026 год, который будет рассчитан на продолжение боевых действий в течение 2026 года

Министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продолжатся весь 2026 год.

Зарплаты чиновников будут отвязаны от прожиточного минимума, и это не будет давить на бюджет — Даниил Гетманцев

Даниил Гетманцев прогнозирует, что законопроект об «орудийных величинах», который предусматривает отвязку от прожиточного минимума зарплат чиновников – в частности судей, прокуроров, НАБУ, НАЗК и других – будет принят.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області