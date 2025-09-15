Трамп признал войну России против Украины «очень тяжелой» для него и назвал Москву агрессором

Дональд Трамп заявил, что война России против Украины оказалась для него гораздо сложнее, чем он ожидал.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война РФ против Украины оказалась для него чрезвычайно сложной, и впервые публично признал Россию агрессором.

«Я остановил семь войн и думал, что эта будет для меня легкой. Но она оказалась очень тяжелой. Думаю, что весь диалог приходится вести мне, потому что они [Зеленский и Путин] настолько ненавидят друг друга, что даже дышать не могут», — сказал Трамп во время общения с прессой перед отъездом из Бедминстера штата Нью-Джерси в Вашингтон, передает Politico.

Выступая перед журналистами, Трамп также заявил, что «на этой неделе погибли 8 тысяч военных с обеих сторон», и добавил:

«Чуть больше из России. Но когда ты агрессор — теряешь больше».

Также президент США подтвердил свою позицию относительно санкций против России, подчеркнув, что введет их только если Европа усилит давление на Москву и откажется от российской нефти.

«НАТО должно объединиться. Европа должна объединиться… Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто полностью посвятит себя этому делу», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что «санкции, которые они вводят, не являются достаточно жесткими» и что он готов двигаться в этом направлении. «Но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я», – отметил он.

«Сейчас они только говорят, а не действуют», – указал глава Белого дома. По его словам, европейские страны продолжают покупать российскую нефть, в том числе через посредников. «Страны покупают нефть у России и продают ее определенным странам НАТО – не всем, но определенным, очень значимым странам НАТО. Это не дело», – сказал он.

