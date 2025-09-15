Трамп визнав війну Росії проти України «дуже важкою» для нього та назвав Москву агресором

Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України виявилася для нього набагато складнішою, ніж він очікував.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України виявилася для нього надзвичайно складною, і вперше публічно визнав Росію агресором.

«Я зупинив сім воєн і думав, що ця буде для мене легкою. Але вона виявилася дуже важкою. Думаю, що весь діалог доводиться вести мені, бо вони [Зеленський і Путін] настільки ненавидять одне одного, що навіть дихати не можуть», — сказав Трамп під час спілкування з пресою перед від’їздом із Бедмінстера штату Нью-Джерсі до Вашингтона, передає Politico.

Виступаючи перед журналістами, Трамп також заявив, що «цього тижня загинули 8 тисяч військових з обох сторін», і додав:

«Трохи більше з Росії. Але коли ти агресор — втрачаєш більше».

Також президент США підтвердив свою позицію щодо санкцій проти Росії, наголосивши, що запровадить їх, лише якщо Європа посилить тиск на Москву й відмовиться від російської нафти.

«НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися… Європа – це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдині, хто повністю віддасться цій справі», – заявив Трамп.

Він підкреслив, що «санкції, які вони вводять, не є достатньо жорсткими» і що він готовий рухатися в цьому напрямку. «Але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я», – зауважив він.

«Зараз вони тільки говорять, а не діють», – зазначив голова Білого дому. За його словами, європейські країни продовжують купувати російську нафту, зокрема через посередників. «Країни купують нафту в Росії і продають її певним країнам НАТО – не всім, але певним, дуже значним країнам НАТО. Це не діло», – сказав він.

