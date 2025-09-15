Практика судов
  1. В мире

В Варшаве возле резиденции президента сбили дрон

21:58, 15 сентября 2025
В Польше сбили беспилотник над дворцом Бельведер и задержали граждан Беларуси.
В Варшаве возле резиденции президента сбили дрон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польская Служба государственной охраны уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был обнаружен над правительственными зданиями в Варшаве, в частности в районе улицы Парковая и дворца Бельведер. Двух граждан Беларуси, вероятно причастных к инциденту, задержала полиция. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, Служба госохраны оперативно нейтрализовала дрон, который представлял потенциальную угрозу для безопасности ключевых государственных объектов, включая дворец Бельведер — официальную резиденцию президента Польши.

«Недавно Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — отметил премьер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Беларусь дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області