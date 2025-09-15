В Варшаве возле резиденции президента сбили дрон

В Польше сбили беспилотник над дворцом Бельведер и задержали граждан Беларуси.

Польская Служба государственной охраны уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был обнаружен над правительственными зданиями в Варшаве, в частности в районе улицы Парковая и дворца Бельведер. Двух граждан Беларуси, вероятно причастных к инциденту, задержала полиция. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, Служба госохраны оперативно нейтрализовала дрон, который представлял потенциальную угрозу для безопасности ключевых государственных объектов, включая дворец Бельведер — официальную резиденцию президента Польши.

«Недавно Служба государственной охраны нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — отметил премьер.

