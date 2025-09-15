У Варшаві біля резиденції президента збили дрон

У Польщі збили безпілотник над палацом Бельведер та затримали громадян Білорусі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польська Служба державної охорони знищила безпілотний літальний апарат (БПЛА), який було виявлено над урядовими будівлями у Варшаві, зокрема в районі вулиці Паркова та палацу Бельведер. Двох громадян Білорусі, ймовірно причетних до інциденту, затримала поліція. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами Туска, Служба держохорони оперативно нейтралізувала дрон, який становив потенційну загрозу для безпеки ключових державних об’єктів, включаючи палац Бельведер — офіційну резиденцію президента Польщі.

«Нещодавно Служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, що діяв над урядовими будівлями (вулиця Паркова) та палацом Бельведер. Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту», — зазначив прем’єр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.