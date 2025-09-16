ЕС не представит 19-й пакет санкций против России 17 сентября — Politico

Решение ЕС по санкциям против России, по данным Politico, отложено на неопределенный срок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз 17 сентября не представит 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран ЕС.

По их словам, решение отложено на неопределенный срок.

По данным издания, вопрос сняли с повестки Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Причиной стало то, что президент США Дональд Трамп и сам Евросоюз сосредоточились на давлении на Словакию и Венгрию, требуя он стран снижения их зависимости от российской нефти.

«Задержка на неопределенный срок: информация была передана в столицы поздно вечером в понедельник, без каких-либо подробностей о сроках введения санкций. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев», - заявили в издании.

Тем временем энергетические дипломаты ЕС встречаются сегодня, чтобы обсудить последние изменения в предложенном Брюсселем запрете на поставки российского газа.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести новые ограничения для граждан России, включая сокращение выдачи туристических виз и ограничение передвижения российских дипломатов в пределах стран блока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.