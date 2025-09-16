ЄС не представить 19-й пакет санкцій проти Росії 17 вересня — Politico

Рішення ЄС щодо санкцій проти Росії, за даними Politico, відкладене на невизначений строк.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз 17 вересня не представить 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило видання Politico з посиланням на європейського дипломата та чиновника однієї з країн ЄС.

За їхніми словами, рішення відкладене на невизначений строк.

За даними видання, питання зняли з порядку денного Комітету постійних представників країн ЄС у Брюсселі. Причиною стало те, що президент США Дональд Трамп і сам Євросоюз зосередилися на тиску на Словаччину та Угорщину, вимагаючи від цих країн зниження їхньої залежності від російської нафти.

«Затримка на невизначений строк: інформація була передана в столиці пізно ввечері в понеділок, без жодних подробиць щодо строків запровадження санкцій. Представник Європейської комісії відмовився від коментарів», — заявили у виданні.

Тим часом енергетичні дипломати ЄС зустрічаються сьогодні, щоб обговорити останні зміни у запропонованій Брюсселем забороні на постачання російського газу.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує запровадити нові обмеження для громадян Росії, включаючи скорочення видачі туристичних віз і обмеження пересування російських дипломатів у межах країн блоку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.