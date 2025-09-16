Илон Маск впервые за пять лет скупил акции Tesla на $1 млрд

Гендиректор компании демонстрирует уверенность в ее будущем, акции выросли на 3,6%.

Генеральный директор Tesla Илон Маск осуществил первую с февраля 2020 года значительную покупку акций компании, приобретя 2,57 млн акций на сумму примерно 1 млрд долларов США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта транзакция стала самой крупной по стоимости в истории личных инвестиций Маска в Tesla.

По данным SEC, акции были приобретены в пятницу по разным ценам, что отражает уверенность Маска в дальнейшем росте компании. Трейдеры восприняли эту новость как мощный сигнал доверия к Tesla, что привело к росту стоимости акций компании на 3,6% в понедельник, достигнув отметки 410,26 доллара за акцию. Эта цена превысила уровень закрытия 2024 года более чем на 6 долларов.

Такая активность Маска является редким событием, ведь в последний раз он покупал акции Tesla в значительно меньшем объеме — около 200 000 акций стоимостью 10 млн долларов — еще 14 февраля 2020 года. Нынешняя покупка стала самой крупной по стоимости в его портфеле, что подчеркивает стратегическую важность этого шага.

Акции Tesla демонстрируют впечатляющее восстановление после годового минимума в 221,86 доллара, зафиксированного 4 апреля 2025 года. С тех пор их стоимость выросла на 85%, что подтверждает положительную динамику компании. Это уже второй год подряд, когда Tesla преодолевает трудности первого квартала: в 2024 году акции компании упали на 29% в первые три месяца, но по итогам года выросли на 63%. Аналитики связывают текущий рост с инновационными разработками компании и уверенностью ее руководства в будущих перспективах.

