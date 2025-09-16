Практика судов
  1. В мире

Илон Маск впервые за пять лет скупил акции Tesla на $1 млрд

19:58, 16 сентября 2025
Гендиректор компании демонстрирует уверенность в ее будущем, акции выросли на 3,6%.
Илон Маск впервые за пять лет скупил акции Tesla на $1 млрд
Фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор Tesla Илон Маск осуществил первую с февраля 2020 года значительную покупку акций компании, приобретя 2,57 млн акций на сумму примерно 1 млрд долларов США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эта транзакция стала самой крупной по стоимости в истории личных инвестиций Маска в Tesla.

По данным SEC, акции были приобретены в пятницу по разным ценам, что отражает уверенность Маска в дальнейшем росте компании. Трейдеры восприняли эту новость как мощный сигнал доверия к Tesla, что привело к росту стоимости акций компании на 3,6% в понедельник, достигнув отметки 410,26 доллара за акцию. Эта цена превысила уровень закрытия 2024 года более чем на 6 долларов.

Такая активность Маска является редким событием, ведь в последний раз он покупал акции Tesla в значительно меньшем объеме — около 200 000 акций стоимостью 10 млн долларов — еще 14 февраля 2020 года. Нынешняя покупка стала самой крупной по стоимости в его портфеле, что подчеркивает стратегическую важность этого шага.

Акции Tesla демонстрируют впечатляющее восстановление после годового минимума в 221,86 доллара, зафиксированного 4 апреля 2025 года. С тех пор их стоимость выросла на 85%, что подтверждает положительную динамику компании. Это уже второй год подряд, когда Tesla преодолевает трудности первого квартала: в 2024 году акции компании упали на 29% в первые три месяца, но по итогам года выросли на 63%. Аналитики связывают текущий рост с инновационными разработками компании и уверенностью ее руководства в будущих перспективах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Илон Маск Tesla акции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції