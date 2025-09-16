Ілон Маск вперше за п’ять років скупив акції Tesla на $1 млрд

Гендиректор компанії демонструє впевненість у її майбутньому, акції зросли на 3,6%.

Фото: CNN

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор Tesla Ілон Маск здійснив першу з лютого 2020 року значну покупку акцій компанії, придбавши 2,57 млн акцій на суму приблизно 1 млрд доларів США. Про це повідомляє CNBC із посиланням на документи, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Ця транзакція стала найбільшою за вартістю в історії особистих інвестицій Маска в Tesla.

За даними SEC, акції були придбані в п’ятницю за різними цінами, що відображає впевненість Маска в подальшому зростанні компанії. Трейдери сприйняли цю новину як потужний сигнал довіри до Tesla, що спричинило зростання вартості акцій компанії на 3,6% у понеділок, досягнувши позначки 410,26 долара за акцію. Ця ціна перевищила рівень закриття 2024 року більш ніж на 6 доларів.

Така активність Маска є рідкісною подією, адже востаннє він купував акції Tesla у значно меншому обсязі — близько 200 000 акцій вартістю 10 млн доларів — ще 14 лютого 2020 року. Нинішня покупка стала найбільшою за вартістю в його портфелі, що підкреслює стратегічну важливість цього кроку.

Акції Tesla демонструють вражаюче відновлення після річного мінімуму в 221,86 долара, зафіксованого 4 квітня 2025 року. Відтоді їхня вартість зросла на 85%, що підтверджує позитивну динаміку компанії. Це вже другий рік поспіль, коли Tesla долає труднощі першого кварталу: у 2024 році акції компанії впали на 29% у перші три місяці, але за підсумками року зросли на 63%. Аналітики пов’язують поточне зростання з інноваційними розробками компанії та впевненістю її керівництва в майбутніх перспективах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.