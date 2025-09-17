Практика судов
Президент Чехии Петр Павел преодолел 3000 км на мотоцикле во время отпуска в Румынии – не обошлось без приключений

22:36, 17 сентября 2025
Лидер Чехии самостоятельно планировал маршрут и встречал медведей.
Фото: Ferda Vaněk
Президент Чехии Петр Павел провел свой отпуск, путешествуя по Румынии на мотоцикле BMW R 1250 GS Adventure, преодолев более 3000 километров. Об этом сообщает Libertatea.

Поездка началась 19 августа, когда Павел выехал из Праги, добравшись до словацкого города Кошице на автомобиле и поезде. Оттуда он продолжил путешествие на мотоцикле через Венгрию в Румынию, вернувшись в Прагу 15 сентября. Президент самостоятельно планировал маршруты, не задерживаясь в одном месте дольше, чем на одну ночь.

Во время путешествия Павел общался с местными жителями, знакомился с румынской культурой и традициями. Хотя отпуск был частным, его сопровождала небольшая команда безопасности, которая действовала незаметно, чтобы не привлекать внимания.

Фотограф Ян Альтнер, который задокументировал поездку, рассказал, что путешествие не обошлось без приключений. В частности, группа встретила медведей. «Не обошлось без приключений, мы даже встретили медведей», — поделился Павел. В другом случае президент вместе с доктором Томашем Себеком оказал помощь незнакомцу, который перенес эпилептический приступ.

В конце путешествия Петр Павел выразил восхищение Румынией. «Я рекомендую всем посетить Румынию. Иногда мы имеем предубеждение, что это очень отсталая страна, но на самом деле это прекрасная страна со многими приятными людьми и очень красивыми местами. В этих горах есть что-то дикое и в то же время очень гостеприимное, что в наше время редко можно найти где-либо», — отметил чешский президент.

