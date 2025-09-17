Президент Чехії Петр Павел подолав 3000 км на мотоциклі під час відпустки в Румунії – не обійшлося без пригод

Лідер Чехії самостійно планував маршрут та зустрічав ведмедів.

Президент Чехії Петр Павел провів свою відпустку, подорожуючи Румунією на мотоциклі BMW R 1250 GS Adventure, подолавши понад 3000 кілометрів. Про це повідомляє Libertatea.

Поїздка розпочалася 19 серпня, коли Павел виїхав із Праги, діставшись до словацького міста Кошице автомобілем і поїздом. Звідти він продовжив подорож на мотоциклі через Угорщину до Румунії, повернувшись до Праги 15 вересня. Президент самостійно планував маршрути, не затримуючись в одному місці довше ніж на одну ніч.

Під час мандрівки Павел спілкувався з місцевими жителями, знайомився з румунською культурою та традиціями. Хоча відпустка була приватною, його супроводжувала невелика команда безпеки, яка діяла непомітно, щоб не привертати уваги.

Фотограф Ян Альтнер, який задокументував поїздку, розповів, що подорож не обійшлася без пригод. Зокрема, група зустріла ведмедів. «Не обійшлося без пригод, ми навіть зустріли ведмедів», — поділився Павел. В іншому випадку президент разом із доктором Томашем Себеком надав допомогу незнайомцю, який зазнав епілептичного нападу.

Наприкінці подорожі Петр Павел висловив захоплення Румунією. «Я рекомендую всім відвідати Румунію. Іноді ми маємо упередження, що це дуже відстала країна, але насправді це прекрасна країна з багатьма приємними людьми та дуже гарними місцями. У цих горах є щось дике і водночас дуже гостинне, що в наш час рідко можна знайти деінде», — зазначив чеський президент.

