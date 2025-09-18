Дональд Трамп с первой леди Меланией прибыли в Великобританию и встретились с королевской семьей, фото

Дональд Трамп встретился с королем Чарльзом III.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Великобританию со вторым государственным визитом. Их самолет приземлился в аэропорту Лондон-Станстед.

В первый день визита, 17 сентября, приняли король Чарльз III и королева-консорнт Камилла. Об этом сообщает Reuters.

Также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин встретили Дональда и Меланию Трамп в Виндзоре. Оттуда они отправились в Виндзорский замок — одну из резиденций короля Великобритании.

Великобритания подготовила для американского лидера торжественный кортеж, артиллерийский салют, военное авиашоу и банкет.

Король Чарльз III встретился с Дональдом Трампом во время государственного банкета в Виндзорском замке.

Чарльз III заявил о поддержке Украины во время государственного ужина с Трампом. Король похвалил Трампа за «личную преданность поиску решений некоторых из самых сложных конфликтов в мире с целью обеспечения мира».

«В то время как тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», – сказал британский король.

Букингемский дворец раскрыл детали подарков, которыми традиционно обмениваются главы государств по случаю официальной встречи, пишет CNN.

Так, Дональд Трамп подарил королю Чарльзу копию меча президента Эйзенхауэра. Отмечается, что этот меч символизирует «глубокое уважение» и служит «напоминанием об историческом партнёрстве», которое сыграло решающую роль в победе во Второй мировой войне, а также о духе, который по-прежнему характеризует отношения между США и Великобританией сегодня.

Королеве Камилле Трампы подарят винтажную брошь Tiffany & Co из 18-каратного золота, инкрустированную бриллиантами и рубинами. Рубины соответствуют знаку зодиака королевы Камиллы, а бриллианты — первой леди США.

Король Чарльз и королева Камилла также подготовили ответные подарки для семьи Трампов.

Президенту они подарят том Декларации независимости США в честь её 250-летия. Книга выполнена в кожаном переплёте, изготовленном на заказ Королевской переплётной мастерской Виндзорского замка. Также в подарок будет передан флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом во время его инаугурации на второй срок 20 января этого года.

Первой леди США Мелании Трамп король Чарльз и Камилла подарят серебряную и эмалированную чашу работы художницы Кары Мёрфи и персонализированную сумочку Anya Hindmarch. Королевская семья также вручит Трампам серебряную фоторамку с гравировкой общего вензеля короля и королевы.

Государственный банкет в Виндзоре прошёл в зале Сент-Джордж, где Чарльз и королева Камилла приветствовали Трампов. На мероприятии присутствовали члены королевской семьи, включая принца Уильяма и принцессу Уэльскую Кэтрин, а также руководители американских технологических компаний.

