В США мужчина открыл огонь по полицейским во время задержания: есть погибшие

От стрельбы погибли трое полицейских.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На юго-востоке Пенсильвании произошла перестрелка, в результате которой погибли правоохранители. Об этом пишет Reuters.

По словам комиссара полиции штата Кристофера Пэриса, инцидент произошел, когда офицеры вернулись на место предварительных действий полиции, связанных с бытовым конфликтом. В момент столкновения с подозреваемым началась стрельба.

Стрельца, открывшего огонь во время вручения ордера на обыск, был застрелен полицией. Его личность пока не раскрывают.

В результате стрельбы трое офицеров полиции погибли, а еще двое, получивших огнестрельные ранения, были доставлены вертолетом в местную больницу, где их состояние описывают как критическое, но стабильное.

Федеральные власти США пообещали оказать любую необходимую помощь расследованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.