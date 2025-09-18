Практика судов
  1. В мире

В США мужчина открыл огонь по полицейским во время задержания: есть погибшие

09:24, 18 сентября 2025
От стрельбы погибли трое полицейских.
В США мужчина открыл огонь по полицейским во время задержания: есть погибшие
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На юго-востоке Пенсильвании произошла перестрелка, в результате которой погибли правоохранители. Об этом пишет Reuters.

По словам комиссара полиции штата Кристофера Пэриса, инцидент произошел, когда офицеры вернулись на место предварительных действий полиции, связанных с бытовым конфликтом. В момент столкновения с подозреваемым началась стрельба.

Стрельца, открывшего огонь во время вручения ордера на обыск, был застрелен полицией. Его личность пока не раскрывают.

В результате стрельбы трое офицеров полиции погибли, а еще двое, получивших огнестрельные ранения, были доставлены вертолетом в местную больницу, где их состояние описывают как критическое, но стабильное.

Федеральные власти США пообещали оказать любую необходимую помощь расследованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От авто, недвижимости и уплаты налогов – до военного учета: данные о гражданах будут собирать в Единую систему социальной сферы

Парламент 18 сентября готовится принять закон, по которому в новую систему социальной сферы будут передавать персональные данные из реестра военнообязанных, электронной системы здравоохранения, реестров авто и недвижимости, по пересечению границы и уплате налогов.

Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

Собеседования с кандидатами в апелляционные суды – 7 проблемных ситуаций, возникших у победителей конкурса и пока что остающихся без разрешения

От Высшего совета правосудия ожидают четких ответов на вопросы, на которые не смогла ответить ВККС.

Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді