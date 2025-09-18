У США чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час затримання: є загиблі

Від стрілянини загинули троє поліцейських.

Пораненого поліцейського беруть на борт гелікоптера, джерело фото: REUTERS

На південному сході Пенсильванії сталася перестрілка, внаслідок якої загинули правоохоронці.Про це пише Reuters.

За словами комісара поліції штату Крістофера Періса, інцидент стався, коли офіцери повернулися на місце попередніх дій поліції, пов’язаних з побутовим конфліктом. У момент зіткнення з підозрюваним розпочалася стрілянина.

Стрільця, який відкрив вогонь під час вручення ордера на обшук, було застрелено поліцією. Його особу наразі не розкривають.

Унаслідок стрілянини троє офіцерів поліції загинули, а ще двоє, які отримали вогнепальні поранення, були доставлені гелікоптером до місцевої лікарні, де їхній стан описують як критичний, але стабільний.

Федеральна влада США пообіцяла надати будь-яку необхідну допомогу розслідуванню.

