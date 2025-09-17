Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №687/2025 о назначении нового судьи Конституционного Суда. Им стал Юрий Барабаш.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Он получил 6 голосов «за» при отборе кандидатов в КСУ Совещательной группой экспертов с участием «международников».

Также напомним, что Зеленский 27 июня подписал указ о назначении судьёй КСУ Александра Водянникова.

Автор: Наталя Мамченко

