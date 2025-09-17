Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №687/2025 про призначення нового судді Конституційного Суду. Ним став Юрій Барабаш.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Він отримав 6 голосів «за» при відборі кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі «міжнародників».

Також нагадаємо, що Зеленський 27 червня підписав указ про призначення суддею КСУ Олександра Водяннікова.

Автор: Наталя Мамченко

